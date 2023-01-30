В Башкирии женщина после 6-часового разговора с мошенниками перевела им 2,4 млн рублей

В башкирском городе Нефтекамске 49-летняя местная жительница проговорила с мошенниками по телефону шесть часов и перевела им 2,4 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В башкирском городе Нефтекамске 49-летняя местная жительница проговорила с мошенниками по телефону шесть часов и перевела им 2,4 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом 30 января сообщило региональное МВД.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником известного банка. Он сказал ей, что злоумышленники оформляют на ее имя кредиты. Женщину много раз переключали на другие номера, имитируя разговор с роботом и сотрудникам финансовой организации.

– Нефтекамку в течение 6-часовой беспрестанной обработки по телефону убедили под диктовку подключить приложение онлайн-банка, оформить кредиты и якобы для сохранности перевести денежные средства на продиктованные счета, – передали в правоохранительном ведомстве.

В итоге женщина как под гипнозом следовала указаниям незнакомцев и перевела им более 2,4 млн рублей. Потерпевшую от дальнейшей передачи денег остановил только пришедший вечером родственник: он обратил внимание, что ей подозрительно часто звонят. Только после его вмешательства горожанка поняла, что все это время разговаривала с мошенниками.