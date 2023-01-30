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НовостиОбщество30 января 2023 15:34

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первые дни февраля

В республике сохранится умеренный холод и обойдется без существенных осадков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В первые дни февраля в Башкирии сохранится умеренный холод, обойдется без существенных осадков, а ветер будет умеренный

В первые дни февраля в Башкирии сохранится умеренный холод, обойдется без существенных осадков, а ветер будет умеренный

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые дни февраля в Башкирии сохранится умеренный холод, обойдется без существенных осадков, а ветер будет умеренный. Об этом говорят прогнозы регионального гидрометцентра.

В среду, 1 февраля, температура воздуха ночью в республике составит -9,-14° (при прояснениях подморозит до -18,-23°. Днём термометры покажут -3,-8° (местами до -13°). В четверг, 2 февраля, в Башкирии будет холоднее на 2-3°.

Завтра, 31 января, местами по региону пройдет небольшой снег, ночью он будет умеренным. Температура воздуха в темное время суток ожидается на уровне -7,-12° (при прояснениях -17,-22°). После восхода солнца потеплее до -3,-8° (местами по югу до -13°).