Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первые дни февраля

В первые дни февраля в Башкирии сохранится умеренный холод, обойдется без существенных осадков, а ветер будет умеренный Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые дни февраля в Башкирии сохранится умеренный холод, обойдется без существенных осадков, а ветер будет умеренный. Об этом говорят прогнозы регионального гидрометцентра.

В среду, 1 февраля, температура воздуха ночью в республике составит -9,-14° (при прояснениях подморозит до -18,-23°. Днём термометры покажут -3,-8° (местами до -13°). В четверг, 2 февраля, в Башкирии будет холоднее на 2-3°.

Завтра, 31 января, местами по региону пройдет небольшой снег, ночью он будет умеренным. Температура воздуха в темное время суток ожидается на уровне -7,-12° (при прояснениях -17,-22°). После восхода солнца потеплее до -3,-8° (местами по югу до -13°).