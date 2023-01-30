В Уфе против экс-чиновника возбудили уголовное дело за использование поддельного диплома

Правда о том, что диплом поддельный, вскрылась после того как прокуратура сделала запрос в вуз

В Уфе против бывшего первого замглавы администрации Орджоникидзевского района возбудили уголовное дело за использование поддельного диплома о высшем образовании. Об этом 30 января сообщила региональная прокуратура.

Экс-госслужащего взяли на высокую должность в октябре 2010 года. Основанием для приема на работу стал диплом об окончании вуза. Правда о том, что документ поддельный, вскрылась после того как прокуратура сделала запрос в вуз. Там не смогли подтвердить факт обучения чиновника.

В надзорном ведомстве отметили, что у фигуранта уголовного дела на посту первого зама главы районной администрации был доступ к гостайне. Также он курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и жилищного законодательства.

После увольнения с госслужбы на чиновника завели уголовное дело об использовании заведомо поддельного официального документа.