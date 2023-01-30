В Уфе за получение взятки от заключенного будут судить экс-начальника ИК-9

В Уфе за получение взятки от заключенного будут судить 42-летнего экс-начальника исправительной колонии №9 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе за получение взятки от заключенного будут судить 42-летнего экс-начальника исправительной колонии №9. Об этом 30 января сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый с мая по ноябрь 2021 года получил от заключенного взятку подарочными картами спортивного и парфюмерного магазинов на общую сумму в 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака за 1 тыс. рублей. Взамен руководитель тюрьмы обещал обеспечить отбывающему наказание мужчине общее покровительство.

– За полученную взятку начальник колонии, в отсутствии законных оснований, выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, а также предоставлял иные послабления режима, – передали в СК РБ.

Факт получения взятки выявили сотрудники собственной безопасности ФСИН Башкирии. Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий направлено в суд.