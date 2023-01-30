С 1 февраля в Уфе изменится схема движения автобусного маршрута №39

фото: glavarb.ru

С 1 февраля в Уфе изменится схема движения автобусов маршрута №39 – они будут ездить по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. Об этом 30 января предупредил обслуживающий рейс госперевозчик «Башавтотранс».

Там добавили, что из маршрута №39 исключены две остановки на улице Баязита Бикбая: «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица».

Схема движения автобусного маршрута №39 // фото: "Башавтотранс"

Автобусы 39-го маршрута курсируют между микрорайоном Сипайлово и центральной частью города, проезжая через проспект Октября.

Напомним, в середине января в Уфе временно изменили схему движения автобусного маршрута №75 – транспорт на этом рейсе не будет заезжать на текущую остановку торгового центра «Планета».