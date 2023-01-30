Объем потребления тепла в Уфе в январе 2023 года вырос на 15%

Объем потребления тепла в жилых домах Уфы на фоне морозов в январе 2023 года вырос на 15,26% по сравнению с декабрем 2022-го Фото: Александр ГЛУЗ

Объем потребления тепла в жилых домах Уфы на фоне морозов в январе 2023 года вырос на 15,26% по сравнению с декабрем 2022-го. Если сравнивать с январем прошлого года, то отпуск тепла увеличился на 3,7%. Об этом сообщили в «Уфимских инженерных сетях».

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, средняя температура воздуха за период снятия показаний приборов учета тепла – с 22 декабря по 21 января – составила -14,6°. Самым холодным днем оказалось 9 января, когда в среднем термометры в городе показывали 35,6°. Всего за учетное время было 19 дней, когда среднесуточная температура воздуха была ниже -10°.

– Средняя температура за период снятия показаний в декабре 2022 года (с 24 ноября по 21 декабря) была минус 13,3 °C и самые холодные сутки были 7 и 8 декабря — минус 25,4 и минус 25,6°C соответственно, – Период снятия показаний [за январь] в прошлом году был с 24 декабря по 23 января. Средняя температура воздуха за этот период составила минус 12,6°C. Самые холодные сутки были 5 января – средняя температура была минус 25,9°C.

В «УИС» добавили, что отпуск тепла в январе 2023 года увеличился на 15% не только из-за разницы температур, но и из-за того, что в декабре показания снимались за 28 дней, а в январе – за 31. Ресурсники также напомнили, что в домах с общедомовым учетом тепла счета выставляются исходя из фактически потребляемого отопления.