Объем РАИП Башкирии на 2023-2025 годы составит 90,9 млрд рублей

Объем республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) Башкирии на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы составит 90,9 млрд рублей

Объем республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) Башкирии на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы составит 90,9 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении местного правительства, которое подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Соответствующий документ был опубликован 30 января на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2023 году объем РАИП Башкирии составит 29,4 млрд (21,9 млрд – средства регионального бюджета, оставшуюся сумму предоставит федеральная казна), в 2024 – 30,8 млрд (22,2 млрд) и в 2025 – 30,6 млрд (28 млрд).

Деньги из РАИП будут распределяться на строительство и реконструкцию различных социальных объектов и инфраструктуры. Проекты поделены по нескольким категориям: сельское хозяйство, физкультура и спорт, туризм, культура, образование, здравоохранение, коммунальное, транспорт и жилищное хозяйство.