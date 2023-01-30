В Уфе женщина трижды ударила ножом в спину сожителя, который не отпустил ее в караоке

В Уфе женщина трижды ударила ножом в спину своего сожителя, потому что он не отпустил ее в караоке с сестрой Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе женщина трижды ударила ножом в спину своего сожителя, потому что он не отпустил ее в караоке с сестрой. Об этом 30 января сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в деревне Карпово. Ночью 42-летний потерпевший с сожительницей и ее сестрой вместе выпивали. Застолье затянулось, но женщины захотели продолжения банкета в караоке. Пьяный мужчина начал ревновать подругу и оскорблять ее. Последняя не сдержала обиду и ударила приятеля три раза ножом в спину. Раненый сам смог сообщить о происшествии в экстренные службы. Его пришлось госпитализировать.

До караоке женщины так и не доехали – обеих доставили в полицию для выяснения обстоятельства. Там подозреваемая заявила, что была в состоянии аффекта и сразу после ударов пыталась помочь пострадавшему. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас она находится дома под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее жительница Благовещенского района Башкирии получила условный срок за нападения с ножом на своего бывшего.