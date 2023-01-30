Правительство Башкирии: продолжительность жизни в республике к 2036 году достигнет 73 лет

Средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2036 году по базовому варианту должна достигнуть 73,6 года, что на 6% выше уровня 2021-го Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя продолжительность жизни в Башкирии к 2036 году по базовому варианту должна достигнуть 73,6 года, что на 6% выше уровня 2021-го (69,4 года). Такой прогноз дало местное правительство. Соответствующий документ был опубликован на сайте министерства экономического развития республики.

– Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении в прогнозном периоде обусловлен существенным снижением смертности в различных возрастных группах, в особенности младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте, – говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу на 2023, 2024 и 2025 годы, средняя продолжительность жизни в республике по базовому варианту составит 70,7, 71,7 и 71,13 года соответственно (по консервативному варианту – 69,8, 70,36 и 70,92).