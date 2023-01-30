В Башкирии за сутки подтвердили 105 новых случаев коронавируса

В Башкирии начинает расти заболеваемость коронавирусом – за минувшие сутки его диагностировали 105 жителям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии начинает расти заболеваемость коронавирусом – за минувшие сутки его диагностировали 105 жителям. Средний ежедневный прирост заболевших на прошлой неделе составил 77 человек. Всего на территории республики было подтверждено почти 348 тыс. случаев инфицирования. Об этом 30 января сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 более 340,5 тыс. жителей республики, 48 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Скончались от инфекции 5 983 человека (новых случаев смертей за сутки на зарегистрировано).

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 477 пациентов: 1 322 лечатся дома, 155 лежат в ковид-госпиталях.