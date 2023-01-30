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НовостиЗдоровье30 января 2023 10:36

В Башкирии за сутки подтвердили 105 новых случаев коронавируса

Прямо сейчас носителями инфекции в республике являются почти 1,5 тыс. человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии начинает расти заболеваемость коронавирусом – за минувшие сутки его диагностировали 105 жителям

В Башкирии начинает расти заболеваемость коронавирусом – за минувшие сутки его диагностировали 105 жителям

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии начинает расти заболеваемость коронавирусом – за минувшие сутки его диагностировали 105 жителям. Средний ежедневный прирост заболевших на прошлой неделе составил 77 человек. Всего на территории республики было подтверждено почти 348 тыс. случаев инфицирования. Об этом 30 января сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 более 340,5 тыс. жителей республики, 48 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Скончались от инфекции 5 983 человека (новых случаев смертей за сутки на зарегистрировано).

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 477 пациентов: 1 322 лечатся дома, 155 лежат в ковид-госпиталях.