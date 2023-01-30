Производство ПВХ будет работать на китайском инициаторе

Фото предоставлено БСК

Производство ПВХ Башкирской содовой компании будет использовать инициатор, поставленный из Китая. Первая партия доставлена на производство «Каустик», происходит загрузка продукта на основную схему полимеризации.

Весной 2022 года западные поставщики заблокировали поставки в Россию необходимых для производства ПВХ аддитивов, в том числе инициаторов полимеризации. Это привело к снижению нагрузок в выпуске продукции, тем не менее, производство поливинилхлорида продолжило работать, используя инициатор полимеризации раннего поколения.

- Наши специалисты проделали большую работу, перестраивая технологию таким образом, чтобы производимый ПВХ оставался высокого качества. Продукции получили меньше, но главное –не остановили производство, сохранили рабочие места. В начале января мы получили от китайского производителя первую партию инициатора полимеризации, который полностью заменит бельгийский. Инициатор из Бельгии нам перестали отправлять с весны, просто отказали в последующих поставках, тем самым поставив наше производство перед угрозой простоя. Благодаря оперативной настройке нового канала поставок, мы смогли успешно адаптироваться к ситуации, будем работать с новыми партнерами из КНР. Наша компания остается открытой ко всем настроенным на плодотворное сотрудничество, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Фото предоставлено БСК

К марту Башкирская содовая компания планирует перейти на максимальные нагрузки в производстве ПВХ. Кроме того, предприятие не останавливает работу по основным проектам стратегии развития, несмотря на технологические ограничения вследствие санкционной политики. В частности, по проекту производства эмульсионного ПВХ, реализация которого позволит полностью закрыть потребности российского рынка в этом виде пластмасс.

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