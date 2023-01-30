На территории промышленного предприятия в Башкирии обнаружили мину

фото: Росгвардия РБ

На территории промышленного предприятия в Башкирии во время разгрузки железнодорожного состава была обнаружена мина. Об этом 30 января сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Прибывшие на тревожный вызов специалисты силового ведомства выяснили, что опасной находкой оказалась 82-миллиметровая минометная мина. В ней не было взрывателя и вышибного патрона.

– Опасную находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, – рассказали в Росгвардии республики.

Там жителям напомнили, что при обнаружении опасного предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, нельзя к нему приближаться и необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы.