В Башкирии 31 января ожидаются снегопады и морозы до -22°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 31 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

Метеорологи прогнозирую облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег, а ночь на севере региона пройдут умеренные снегопады. Ветер будет юго-западный 9-14 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной. Температура воздуха составит -7,-12°, при прояснениях – -17,-22°. Днем воздух прогреется до -3,-8°, однако местами на юге Башкирии будет до -13°.

Синоптики прогнозируют на некоторых участках региональных автодорог образование гололедица. Также ночью и утром ожидается туман, из-за которого видимость будет 500-1000 метров.