В Башкирии медикам будут дополнительно выплачивать до 14,5 тыс. рублей

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В Башкирии медикам будут дополнительно выплачивать до 14,5 тысяч рублей. На сайте регионального Министерства здравоохранения был опубликован проект соответствующий проект указа главы республики.

Согласно документу, специальные социальные выплаты от 4,5 тысяч до 14,5 тысяч рублей будут положены работникам поликлиник, центральных районных, районных и участковых больниц, а также специалистам скорой помощи.

Выплаты будут финансироваться из казны республики. Согласно подсчетам Минздрава, ежегодно на это потребуется 302,98 миллиона рублей.