В Уфе в ходе разбора сгоревшего барака нашли тело второго погибшего

Фото: МЧС по Башкирии

В Уфе в ходе разбора сгоревшего барака обнаружили тело второго погибшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось сегодня ночью, 30 января, на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

Ранее в ходе разбора места пожара специалисты обнаружили фрагменты тела первого погибшего. Недавно МЧС сообщило, что сотрудниками чрезвычайного ведомства было найдено тело второй жертвы пожара. Личность обоих устанавливается.

Разбор места ЧП все еще продолжается. На территории работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина пожара устанавливается. Прокуратура взяла на контроль переселение жильцов сгоревшего барака.