Фото: МЧС по Башкирии

В Уфе в ходе разбора сгоревшего барака обнаружили фрагменты тела погибшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось сегодня ночью, 30 января, на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

В ходе разбора места пожара специалисты обнаружили фрагменты тела, личность устанавливается.

Разбор места ЧП все еще продолжается. На территории работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина пожара устанавливается. Прокуратура взяла на контроль переселение жильцов сгоревшего барака.