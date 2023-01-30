Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе прокуратура взяла на контроль переселение жильцов сгоревшего барака. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Происшествие случилось сегодня ночью, 30 января, на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

На месте происшествия для координации работу специальных служб прибыли прокуроры Уфы Сергей Воронов и Советского района Рафис Гайнутдинов.

– Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Расселение граждан находится на контроле надзорного ведомства, – сообщила прокуратура республики.