В Уфе построят две новые улицы возле Центра спортивной борьбы

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе в 2023 году построят две новые улицы – Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Общая протяженность дорог составит около одного километра, а ширина проезжей части – семь метров. Планируется, обустройство тротуаров и парковочных мест.

На территории, к слову, будет построен Центр спортивной борьбы. Новые дороги должны будут обеспечить подъезд к объекту.

Предполагается, что все работы будет завершены к 2024 году – к 450-летнему юбилею Уфы.

– Кроме того, планируем благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем». Об этом расскажу отдельно, – заявил в своей публикации Ратмир Мавлиев.