Бабушка Каринэ Хабировой отметила 90-летний юбилей

Фото: аккаунт Каринэ Хабировой в социальных сетях

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото со своей бабушкой. Как она рассказала на своей личной странице в социальных сетях, ей исполнилось 90 лет.

– Желаю всем такого же жизнелюбия, позитива и любви ко всем людям, как у моей дорогой бабушки! – написала в своей публикация супруга главы республики.

Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров тоже поделился личным фото со своим родственником-юбиляром. Круглую дату отметил брат руководителя региона. В своем посте Радий Фаритович поблагодарил именинника за то, что тот дает ему силы помогать людям.