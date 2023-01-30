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НовостиСпорт30 января 2023 4:06

«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Уфимцы теперь занимают 5 место турнирной таблице Восточной конференции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

Вчера, 29 января, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 3:2 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Райан Мерфи (гол на 28 минуте), Данил Алалыкин (55) и Александр Хмелевский (61). За команду нижнекамцев отличились Вячеслав Лещенко (35) и Павел Порядин (45).

«СЮ» с 69 очками в 57 матчах теперь занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 57 очками – восьмое.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится в Нижнем Новгороде в эту среду, 1 февраля, с «Торпедо».