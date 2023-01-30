В Уфе из-за пожара в бараке эвакуировали 18 человек

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 30 января, в Советском районе Уфе из-за пожара в бараке эвакуировали 18 человек. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

Открытое горение удалось ликвидировать чуть больше чем за час. К тушение было привлечено 31 человек и восемь единиц техники.

Информации по пострадавшим и погибшим, как сообщает МЧС, не поступало. Причину происшествия устанавливают дознаватели ведомства.