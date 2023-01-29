В Башкирии женщина получила условный срок из-за нападения с ножом на бывшего сожителя

В Благовещенском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы. По предоставленным данным, фигурантка уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на своего бывшего сожителя.

Суд установил, что преступление произошло 23 июля 2022 года во время совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта она напала на потерпевшего с кухонным ножом и ударила им в область грудной клетки. В результате случившегося мужчина получил ранение с повреждением легкого.

Свою вину обвиняемая признала, отметив, что ссора произошла в тот момент, когда она резала салат. Женщина отметила, что потерпевший начал на нее кричать. При этом детали случившегося она помнит смутно, добавив, что, если бы была трезвая, то этого бы не произошло. Кроме того, она возместила потерпевшему моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

Пострадавший рассказал, что знает подсудимую со школы. Кроме того, они вместе жили до того момента, как он сел в тюрьму за убийство. По его словам, причиной конфликта стала ревность, так как ему показалось, что она флиртует с пришедшим соседом. Во время ссоры мужчина кричал на фигурантку уголовного дела и угрожал ее ударить.

О произошедшем полиции рассказали соседи. По их словам, нападавшая и ее жертва жили на съемной квартире и пугали детей своими криками. Когда, в квартиру зашел сосед, он увидел окровавленного потерпевшего и вызвал скорую помощь.

Приехавшие медики квалифицировали повреждение, как тяжкий вред здоровью, который опасен для жизни. Суд принял решение назначить фигурантке уголовного дела в виде условного четырехлетнего лишения свободы.