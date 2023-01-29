Фото: Госкомитет по ЧС

В Госкомитете по ЧС сообщили о страшной аварии на трассе в Башкирии. По предоставленной информации, 29 января в Белорецком районе столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и УАЗ «Патриот».

В ведомстве сообщили, что между машинами произошло лобовое касательное столкновение. Всего в ДТП участвовали пять человек, в результате аварии пострадала водитель ВАЗ-2109, получив тяжелые повреждения.

Также легкие травмы получили двое пассажиров автомобиля. Сейчас всем пострадавшим оказали первую помощь.