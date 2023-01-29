Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 13:40

Эксперты сообщили о росте бизнес-туристов в Уфе на 26%

В России выросла деловая активность в регионах
Источник:kp.ru

Число бизнес-туристов в Уфе в 2022 году на 26% выросло по сравнению с 2021. По сравнению с 2019 годом этот показатель возрос на 19%. Информацию об этом передали в РКБ-Уфа со ссылкой на агентство делового туризма «Аэроклуб».

По предоставленным данным, столица Башкирии находится на десятом месте в рейтинге популярных городов. В 2021 году она находилась на 11-м месте.

В целом по стране число перелетов по России сократилось на 5%. В частности, выросла доля поездок по регионам, но сократился объем командировок в Санкт-Петербург или в Москву.