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НовостиОбщество29 января 2023 11:51

Жителей столицы Башкирии напугала странная парочка

В Уфе на камеру попали два молодых парня в неадекватном состоянии
Источник:kp.ru
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Сегодня, 29 января, на улице 50 лет СССР камера домофона записала двоих парней в неадекватном состоянии. Со слов местных жителей, оба находились под влиянием сильных веществ.

На опубликованных программой «Честно говоря» кадрах видно, что действие происходит перед подъездом в одном из дворов. Один из участников событий размахивал руками, пытался выполнить непонятные акробатические трюки, а второй просто лежал на скамейки.

Жильцы дома сообщили, что наблюдают подобное довольно часто. Они заходят в подъезды, а выходят уже в неадекватном состоянии.