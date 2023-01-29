В Башкирии похоронили погибшего в СВО депутата района Дениса Пихтовникова

Фото: Ильгиз Субушев

Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев сообщил, что во время СВО погиб депутат Кундашлинского сельсовета Денис Пихтовников. По словам руководителя муниципалитета, проводы состоялись 28 января.

Субушев сообщил, что Пихтовников работал культурным организатором в клубе деревни Курачова, также был депутатом сельсовета. В его окружении рассказали, что погибший был скромным, добрым, трудолюбивым человеком.

– Весь район скорбит вместе с родными и близкими Дениса Владимировича. Наш земляк с честью и высокой самоотдачей исполнил воинский долг, – написал Субушев.

Дениса Пихтовникова посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Его передал супруге погибшего вице-премьер правительства Ирек Сагитов.