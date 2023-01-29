Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 10:12

В Башкирии похоронили погибшего в СВО депутата района Дениса Пихтовникова

Проводы состоялись 28 января на его родной земле.
Источник:kp.ru
Фото: Ильгиз Субушев

Фото: Ильгиз Субушев

Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев сообщил, что во время СВО погиб депутат Кундашлинского сельсовета Денис Пихтовников. По словам руководителя муниципалитета, проводы состоялись 28 января.

Субушев сообщил, что Пихтовников работал культурным организатором в клубе деревни Курачова, также был депутатом сельсовета. В его окружении рассказали, что погибший был скромным, добрым, трудолюбивым человеком.

– Весь район скорбит вместе с родными и близкими Дениса Владимировича. Наш земляк с честью и высокой самоотдачей исполнил воинский долг, – написал Субушев.

Дениса Пихтовникова посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Его передал супруге погибшего вице-премьер правительства Ирек Сагитов.