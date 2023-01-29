В Башкирии пообещали неблагоприятные погодные явления

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В МЧС Башкирии 29 января сообщили об ухудшении погодных условий. По предоставленным данным, в регионе пообещали неблагоприятные погодные условия. В частности, ожидаются туманы и гололед. Видимость в тумане не превысит 500 метров.

По информации спасателей, прогноз актуален и на 30 января. В республике будет облачно, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидают гололедицу и густой туман. Ветер пообещали юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°.