Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 8:44

В Башкирии пообещали неблагоприятные погодные явления

В МЧС Башкирии предупредили о туманах и гололедице
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Башкирии 29 января сообщили об ухудшении погодных условий. По предоставленным данным, в регионе пообещали неблагоприятные погодные условия. В частности, ожидаются туманы и гололед. Видимость в тумане не превысит 500 метров.

По информации спасателей, прогноз актуален и на 30 января. В республике будет облачно, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидают гололедицу и густой туман. Ветер пообещали юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°.