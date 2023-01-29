После пожара в Башкирии в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию мужчина

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью, 29 января, в Давлекановском районе произошел смертельный пожар. По предоставленным данным, в результате в реанимацию попал местный житель.

Сообщение о ЧП в деревне Дюртюли поступило к спасателям в 4:21. На место происшествия они прибыли в течение получаса и выяснили, что горит жилой бревенчатый дом.

С места происшествия эвакуировали 61-летнего мужчину. В настоящий момент он находится в реанимационном отделении Давлекановской ЦРБ. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое. Причины произошедшего пока что устанавливаются.