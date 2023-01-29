В Башкирии поймали аферистов, заявлявших о попавшем в ДТП родственнике

Фото: МВД Башкирии

В МВД Башкирии сообщили о задержании 32-летнего жителя Иглинского района и его 17-летнего сообщника. По предоставленным данным, аферисты звонили своим жертвам и говорили, что их близкие попали в ДТП.

В ведомстве уточнили, что на след мошенников их вывела 79-летняя жительница Белебеевского района. Женщина сообщила, что ей позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина заявил в телефонном разговоре, что ее сын виновен в серьезном ДТП и предложил взамен за денежное вознаграждение закрыть уголовное дело.

В ответ на это пожилая жительница района рассказала, что у нее есть 80 тысяч рублей, которые она отдала прибывшему курьеру. После она позвонила своему сыну и узнала, что с ним все в порядке, а затем, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что по такой же схеме была обманута жительница Белебея, которая передала злоумышленникам 290 тысяч рублей. В результате полицейские задержали мошенников. В их отношении возбуждены уголовные дела.