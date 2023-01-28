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В Уфе разыскивают 29-летнюю Айгуль Мухаметшину. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сообщается, что девушка вышла из дома вчера, 27 января, и до сих пор не вернулась обратно. Особые приметы Айгуль: ее рост 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и зеленые глаза. В день пропажи она была одета в черную норковую шубу и в черные угги.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Айгуль Мухаметшиной, обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.