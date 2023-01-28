В Башкирии женщина пожаловалась на несъедобную еду в школе, где учится ее ребенок

Фото: Дарья Б.

В башкирском городе Белорецк женщина пожаловалась на несъедобную еду в школе №20, где учится ее ребенок. Свое гневное обращение она оставила на личной странице главы республики Радия Хабирова.

– Еда ледяная, теплый только чай. В котлетах соли больше, чем мяса. В гречке один мусор, камни, даже учителя это есть не смогли. Макароны – как один большой кисель. Про рыбу я уже молчу, даже учителя просят детей ее не кушать, – рассказала Дарья Б.

Белоречанка также поведала, что пыталась обращаться на этот счет и к директору школу, и даже к администрации города, однако это не принесло никаких результатов.

На обращение женщины ответила сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Белорецкого района. По ее словам, качество питания в школе ухудшилось из-за того, что коллектив поваров, который готовит еду для учреждения, работает для нескольких школ города. С 1 февраля, по словам чиновницы, нагрузка должна снизиться за счет запуска пищеблока в Башкирской гимназии.

– Как их загруженность связана с тем, что они готовят такую отвратительную еду? Это их работа. Если они устают, это значит, что можно плохо работать? – спросила в ответ возмущенная женщина. На данный вопрос чиновники пока что никак не ответили.