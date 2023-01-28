В Башкирии производитель кумыса выиграл грант на 8 млн рублей

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В Башкирии производитель кумыса выиграл грант на восемь миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель главы администрации и бизнес-шериф Ермекеевского района респбулики Эльвира Миргасимова.

Зубаир Гаджиев в своем время окончил Тульский политехнический институт и Дагестанский педагогический институт. В свое время мужчина купил кормоцех и ферму, арендовал землю и завез на нее кобыл башкирской улучшенной учалинской породы и двух жеребцов. Вместе женой Натальей, которая является технологом, он начал производить кумыс, который, как утверждает Эльвира Миргасимова, пользуется спросом «далеко за пределами республики».

В апреле прошлого года Зубаир обратился в администрацию Ермекеевского района на «Предпринимательский час». После встречи с чиновниками от муниципалитета было направлено ходатайство в конкурсную комиссию Минсельхоза Башкирии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей для участия в федеральной программе «Развитие семейных ферм в Республике Башкортостан в 2022 году». В итоге Гаджиеву удалось выиграть грант на более чем восемь миллионов рублей.