На Украине погиб отец четверых детей из Башкирии Фархат Клычев

Фото: vk.com/marskashapov

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Салаватского района Башкирии Фархат Клычев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Марс Кашапов.

Он жил в деревне Чулпан. Как сообщает издание «На земле Салавата», военнослужащий отправился на СВО добровольцем. Дома у него остались супруга и четверо детей. Всего месяц назад у бойца родилась дочь.

– Выражаю искренние соболезнования его семье и близким. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации глава Салаватского района.