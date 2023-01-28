В Башкирии в ДТП с фурой и двум иномарками пострадала пенсионерка

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 28 января, в Уфимском районе Башкирии в ДТП с фурой и двум иномарками пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 1453 километре трассы М-5 «Урал». На этом участке столкнулись грузовик Renault Magnum, Chevrolet Lacetti и Chevrolet Epica. В результате произошедшего 61-летняя пассажирка «Лачетти» получила травмы, она обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Подробности произошедшего уточняются. По факту дорожного-транспортного происшествия начато разбирательство.