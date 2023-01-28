В Уфе водитель Hyundai Creta сбила на пешеходном переходе женщину

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 27 января, в Орджоникидзевском районе Уфе водитель иномарки сбила на пешеходном переходе пешехода. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась напротив дома №8 на Уфимском шоссе. 58-летняя женщина за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону улицы Российская, наехала на пешеходном переходе без светофора на 30-летнюю женщину. Пострадавшая получила ушибы, ее госпитализировали.

По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.