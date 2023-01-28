В Уфе депутат Курултая в ходе рейдов по продуктовым магазинам возмутился выросшим ценам

Фото: vk.com/galinilgam

В Уфе депутат Курултая Башкирии Ильгам Галина в ходе рейдов по продуктовым магазинам возмутился выросшим ценам. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

По словам политика, уфимцы жалуются на возросшие в магазинах цены на различные продукты: фрукты, овощи, молочные товары, хлеб. Их стоимость, как утверждают горожане, увеличилась чуть ли не в два раза. В ходе рейдов депутату регионального Государственного собрания убедился в этом лично.

– Повышением цен возмущены даже продавцы. Наша акция будет длиться до середины февраля. Когда объедем свыше ста торговых точек и выделим для себя магазины, где цены поднялись сильнее всего, мной будут написаны депутатские запросы во все ответственные ведомства, – заявил Галин.