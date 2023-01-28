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НовостиПроисшествия28 января 2023 6:20

В Башкирии 52-летнему водителю самосвала придавило руку

Несчастный случай произошел на трассе М-7
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель самосвала получил тяжелую травму. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент случился 19 января объекте реконструкции трассы М-7 возле села Семилетка. Во время очистки кузова грузового самосвала мужчина получил серьезное увечье, ему придавило левую руку.

В настоящее время специалистами проводится расследование, в результате которого будут установлены обстоятельства и причины случившегося происшествия.