В Башкирии 52-летнему водителю самосвала придавило руку

Фото: Рустем АХУНОВ

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель самосвала получил тяжелую травму. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент случился 19 января объекте реконструкции трассы М-7 возле села Семилетка. Во время очистки кузова грузового самосвала мужчина получил серьезное увечье, ему придавило левую руку.

В настоящее время специалистами проводится расследование, в результате которого будут установлены обстоятельства и причины случившегося происшествия.