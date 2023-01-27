В Уфе снесут четыре аварийных дома

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В Ленинском и Кировском районах Уфы снесут четыре аварийных дома. Соответствующее постановление, подписанное главой городской администрации Ратмиром Мавлиевом, было опубликовано на сайте мэрии столицы Башкирии.

Согласно документу, под снос пойдут многоквартирные дома №6 на улице Кирзаводской, №101 на Нехаева, №12 на Рычкова и №133 на Пушкина. Земельные участки изымут для муниципальных нужд, а жильцам должны предоставить благоустроенные помещения в рамках договоров соцнайма.

Из постановления также следует, что аварийный дом №108 на Чернышевского будет реконструирован.