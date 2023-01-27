«Салават Юлаев» обыграл 4:1 череповецкую «Северсталь» в домашнем мачте КХЛ

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Сегодня, 27 января, «Салават Юлаев» обыграл 4:1 череповецкую «Северсталь» в домашнем мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Александр Кадейкин (38 и 44 минуты), Райан Мерфи (39) и Артем Пименов (48). Соперникам уфимцев удалось забросить в ворота лишь одну шайбу, гол 44 минуте забил Руслан Абросимов.

В настоящее «СЮ» с 67 баллами занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Уфимцы сыграют свой следующий матч в это воскресенье – 29 января. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».