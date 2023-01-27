В Башкирии на трассе опрокинулся бензовоз

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 27 января, в Краснокамском районе Башкирии на трассе опрокинулся бензовоз. Об этом рассказала пресс-служба регионального Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ДТП случилось недалеко от села Куяново. Автомобиль Scania, который перевозил дизельное топливо, съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета Башкирии по ЧC. Специалисты провели работы по обваловке и погружению сырья в КамАЗы. Также на участке работали представители МЧС и других экстренных служб.

К счастью, в результате произошедшего происшествия никто не погиб и не пострадал.

– Призываем вас соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали сотрудники пресс-службы регионального Госкомитета по ЧС.