В Уфе возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины после падения с Шумавцовского моста

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В Уфе возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины после падения с Шумавцовского моста. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Трагедия случилась днем в этот понедельник, 23 января. 59-летний шел по покрытому снегом и льдом тротуару путепровода. Он лишился равновесия и упал с моста рядом железнодорожными путями. Из-за полученных увечий он скончался в больнице.

Согласно версии следователей, произошедшее могло случиться из-за некачественной уборки снега и наледи сотрудниками «Службу по благоустройству Калининского района».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведется расследования, в ходе которого действиям, ответственных за допущенные нарушения, будет дана правовая оценка.