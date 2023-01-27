Фото: ГИБДД по Башкирии

ГИБДД Башкирии проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Также дорожная полиция во время проверок уделит внимание соблюдению водителями требований при перевозке детей, а также выявлению «грубых» нарушений правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на совершение дорожно-транспортных происшествий.

Севастьянов подчеркнул, что в рейдах примут участие и другие службы МВД. Кроме того, он отметил, что сообщения от граждан о пьяных водителях приветствуются.

– Инспекторы ДПС готовы предпринять все необходимые меры реагирования по их поимке, – заявил руководитель ГИБДД по Башкирии.