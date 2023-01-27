Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 11:48

ГИБДД Башкирии проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Также особое внимание будет уделено соблюдению требований при перевозке детей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ГИБДД Башкирии проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Также дорожная полиция во время проверок уделит внимание соблюдению водителями требований при перевозке детей, а также выявлению «грубых» нарушений правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на совершение дорожно-транспортных происшествий.

Севастьянов подчеркнул, что в рейдах примут участие и другие службы МВД. Кроме того, он отметил, что сообщения от граждан о пьяных водителях приветствуются.

– Инспекторы ДПС готовы предпринять все необходимые меры реагирования по их поимке, – заявил руководитель ГИБДД по Башкирии.