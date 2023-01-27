В Башкирии 28 января прогнозируют снегопады и морозы до -21°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 28 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду.

Эта ночь будет холодной. Термометры покажут -8,-13°, при прояснениях – -16,-21°. Днем температура воздуха составит -5,-10°.

Согласно данным метеорологов на участках республиканских автодорог ожидается гололедица. Из-за осадков видимость составит два-четыре километра.