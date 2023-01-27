Под окнами дома в Нефтекамске обнаружили мужчину в футболке и со следами крови

Под окнами жилого дома по улице Карла Маркса в башкирском городе Нефтекамске обнаружили тело мужчины в одной футболке и со следами крови

Под окнами жилого дома по улице Карла Маркса в башкирском городе Нефтекамске обнаружили тело мужчины в одной футболке и со следами крови. Спустя некоторое время он скончался. Об этом со ссылкой на очевидцев в соцсетях 27 января сообщило издание «Мой Башкортостан».

Следственный комитет республики подтвердил случай смерти мужчины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства его гибели.

Напомним, на прошлой неделе в уфимской больнице скончался мужчина, которого обнаружили под окнами жилого дома в Инорсе.