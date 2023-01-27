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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:27

Под окнами дома в Нефтекамске обнаружили мужчину в футболке и со следами крови

Впоследствии он скончался, СК устанавливает обстоятельства инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Под окнами жилого дома по улице Карла Маркса в башкирском городе Нефтекамске обнаружили тело мужчины в одной футболке и со следами крови

Под окнами жилого дома по улице Карла Маркса в башкирском городе Нефтекамске обнаружили тело мужчины в одной футболке и со следами крови

Под окнами жилого дома по улице Карла Маркса в башкирском городе Нефтекамске обнаружили тело мужчины в одной футболке и со следами крови. Спустя некоторое время он скончался. Об этом со ссылкой на очевидцев в соцсетях 27 января сообщило издание «Мой Башкортостан».

Следственный комитет республики подтвердил случай смерти мужчины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства его гибели.

Напомним, на прошлой неделе в уфимской больнице скончался мужчина, которого обнаружили под окнами жилого дома в Инорсе.