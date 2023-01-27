В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным сержантом Рустамом Гиндуллиным

фото: vk.com // Динис Юсупов

Сегодня, 27 января, в деревне Чишма-Уракаево Аскинского района Башкирии прошла церемония прощания с Рустамом Гиндуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов.

– Он считал защиту государства своим долгом. Говорил: «Если не пойду служить, то как потом землякам буду в глаза смотреть…», – написал чиновник.

Гиндуллина призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он был сержантом. До призыва работа вахтовиком на Севере. После службы, по словам Юсупова, военнослужащий «мечтал трудиться на малой родине и внести вклад в ее развитие».