В Башкирии по итогам 2022 года ввели рекордные 3 млн кв. м жилья

В Башкирии по итогам 2022 года ввели 3 млн 62 тыс. кв. м жилья – для республики это рекордный показатель Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии по итогам 2022 года ввели 3 млн 62 тыс. кв. м жилья – для республики это рекордный показатель. По сравнению с прошлым годом (тогда регион тоже установил рекорд) он вырос на 5,4%. Об этом со ссылкой на данные Росстата 27 января сообщил местный Минстрой.

– Сегодня важно прорабатывать задел на последующие годы, чтобы не снижать наших показателей, - отметил исполняющий обязанности министра строительства Башкирии Егор Родин.

На индивидуальных застройщиков приходится 1 млн 922 тыс. кв. метров введенного жилья (+7,9% к прошлому году). Сейчас в строительстве заняты более 10,3 тыс. организаций. Среднесписочное число их работников составляет 61 тыс. человек.