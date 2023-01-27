Суд в Уфе освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина

Советский районный суд Уфы освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина из-за истечения сроков давности уголовного преследования

Советский райсуд Уфы освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Предпринимателя признали виновным в невыплате зарплаты, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и сокрытии денег организации от налогов. Об этом 27 января сообщила региональная прокуратура.

В суде установили, что с июля 2019 по январь 2020 года Никитин, будучи гендиректором и собственником «Башмилка», «Чекмагушевского молочного завода» и «Дюртюлинского комбината молочных продуктов», не выплачивал зарплату сотрудникам. Кроме того, он создал формальный документооборот между организациями, и средства, предназначенные дюртюлинскому предприятию, поступали на счет компании «Ньюмилк». В итоге помимо долга по зарплате, возникла и налоговая задолженность в размере 2,7 млн рублей. Также, зная о наличии судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в 104 млн рублей и имея частично погасить ее, бизнесмен уклонился от уплаты.

Александр Никитин не признал вину в преступлениях. Суд назначил ему штрафы на общую сумму в 1,1 млн рублей и освободил от его отбывания в связи с зачетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, а также из-за истечения сроков давности преследования. Прокуратура намерена обжаловать это решение.