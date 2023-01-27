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НовостиОбщество27 января 2023 8:44

Суд в Уфе освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина

Прокуратура намерена обжаловать это решение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Советский районный суд Уфы освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина из-за истечения сроков давности уголовного преследования

Советский районный суд Уфы освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина из-за истечения сроков давности уголовного преследования

Советский райсуд Уфы освободил от наказания владельца агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Предпринимателя признали виновным в невыплате зарплаты, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и сокрытии денег организации от налогов. Об этом 27 января сообщила региональная прокуратура.

В суде установили, что с июля 2019 по январь 2020 года Никитин, будучи гендиректором и собственником «Башмилка», «Чекмагушевского молочного завода» и «Дюртюлинского комбината молочных продуктов», не выплачивал зарплату сотрудникам. Кроме того, он создал формальный документооборот между организациями, и средства, предназначенные дюртюлинскому предприятию, поступали на счет компании «Ньюмилк». В итоге помимо долга по зарплате, возникла и налоговая задолженность в размере 2,7 млн рублей. Также, зная о наличии судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в 104 млн рублей и имея частично погасить ее, бизнесмен уклонился от уплаты.

Александр Никитин не признал вину в преступлениях. Суд назначил ему штрафы на общую сумму в 1,1 млн рублей и освободил от его отбывания в связи с зачетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, а также из-за истечения сроков давности преследования. Прокуратура намерена обжаловать это решение.