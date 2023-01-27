В Башкирии мужчина отправлял угрозы о минировании школы, в которой работал

В башкирском городе Стерлитамаке 25-летний местный житель отправлял угрозы о минировании школы, где работал в столовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамаке 25-летний местный житель отправлял угрозы о минировании школы, где работал в столовой. Об этом 27 января сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в декабре прошлого года на электронную почту школы пришло сразу четыре письма с угрозой о минировании учреждения. Для проверки каждого сообщения туда выезжали полицейские и другие экстренные службы. Они выяснили, что тревожный вызов оказался ложным – никаких угроз в школе обнаружено не было. МВД возбудило уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 25-летний местный житель. Как оказалось, он работал в столовой той же школы, куда и отправлял угрозы. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что делал это их хулиганских побуждений.

Следствие назначило подозреваемого судебно-психологическую экспертизу. Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде. Ему грозил лишение свободы на срок от трех до пяти лет.