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НовостиОбщество27 января 2023 6:01

Парламент Башкирии поддержал законопроект о региональном надзоре за аттракционами

Полностью принять новую норму Курултай намерен до открытия паркового сезона
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
26 января депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли законопроект о введении регионального надзора за аттракционами

26 января депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли законопроект о введении регионального надзора за аттракционами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 января депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли законопроект о введении регионального надзора за аттракционами. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Возможно, ко второму чтению будут предложены поправки. В любом случае завершить работу над документом и принять закон мы планируем до открытия паркового сезона, – отметил спикер Константин Толкачев.

По его словам, инициатива была разработана по обращению гостехнадзора республики и призвана усилить безопасность аттракционов в республике. Финансирование работы по контролю за ними будет осуществляться на деньги бюджета Башкирии.