Парламент Башкирии поддержал законопроект о региональном надзоре за аттракционами

26 января депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли законопроект о введении регионального надзора за аттракционами Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 января депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли законопроект о введении регионального надзора за аттракционами. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Возможно, ко второму чтению будут предложены поправки. В любом случае завершить работу над документом и принять закон мы планируем до открытия паркового сезона, – отметил спикер Константин Толкачев.

По его словам, инициатива была разработана по обращению гостехнадзора республики и призвана усилить безопасность аттракционов в республике. Финансирование работы по контролю за ними будет осуществляться на деньги бюджета Башкирии.