ГИБДД Башкирии объявила о начале профилактической операции «Пешеход». Она продлится до конца января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГИБДД Башкирии объявила о начале профилактической операции «Пешеход». Она продлится до конца января. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудники дорожной полиции будут пресекать нарушения ПДД в части непредоставления преимущества пешеходам. Особое внимание будут уделять людям, которые переходят проезжую часть в неположенном месте.

Как рассказал Севастьянов, в 2022 году в Башкирии зарегистрировано 1 012 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 99 человек, и еще 944 получили травмы. Больше половины таких происшествий произошли в Уфе (543). По вине пешеходов совершено 323 происшествий.

– На пешеходных переходах произошло 385 ДТП, в результате которых 17 человек погибли и 388 получили ранения, – добавил руководитель ГИБДД Башкирии. – 389 ДТП зафиксированы в темное время суток, в результате погибли 63 и травмированы 337 человек. Из них в 381 случае пешеходы не имели на одежде светоотражающие элементы.

Владимир Севастьянов добавил, что зачастую люди сами подвергают себя опасности: переходят дорогу в неположенных местах, перебегают проезжую часть прямо перед машинами и не носят на одежде светоотражающие элементы.